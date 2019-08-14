Вечером во вторник, 13 августа, в Киеве на станции метро "Университет" мужчина упал на рельсы. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел на Святошинско-Броварской линии (красная ветка) около 21:40. Пассажирам о происшествии объявили дежурные станции. После этого вся красная линия метро временно остановилась.

На ролике, обнародованном в Facebook, видно, что мужчина упал на рельсы между двумя вагонами поезда, когда он находился у платформы. Его удалось достать на платформу, он выжил.

Видео: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, в Киеве уже пятая станция метро отказалась от продажи жетонов пассажирам.

Также мы писали, что 4G на всех станциях киевского метро анонсировали уже в 2020 году.