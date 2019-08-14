В России заявили, что принятый президентом Украины Владимиром Зеленским закон об упрощении получения украинского гражданства людьми, которые подвергаются политическим преследованиям в РФ, связан с тем, что США и Великобритания больше не хотят предоставлять таким людям политическое убежище.

Об этом со ссылкой на председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина пишет пресс-служба российского парламента.

"Заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам", - сказал Володин.

По его мнению, указ Зеленского продиктован требованиям Госдепа США, так как Штаты и Великобритания больше не хотят видеть у себя просителей политического убежища из России.

"Содержать их затратно… Это все стало основанием для того, чтобы тех, кто просит политическое убежище, отправлять в Украину", - сказал он.

Председатель Госдумы РФ полагает, что украинское гражданство для россиян не будет пользоваться спросом, потому что люди, наоборот, массово уезжают из Украины в поисках работы. Он заявил, что, к примеру, в России трудятся до 3 миллионов украинцев.

"Тех, кто нарушил закон Российской Федерации, украл и хочет уйти от наказания и получить политическое прикрытие в виде убежища, будут вместо США и Великобритании отправлять в Украину, где их ждет незавидная участь, с отказом от родного языка и веры, сеянием раздора и созданием напряжения между нашими странами", - уверен Володин.

Напомним, "Страна" разбиралась, зачем Зеленский решил давать гражданство "жертвам Путина" и почему это многим не понравилось.

Кроме того, сообщалось, что такой указ президента Украины стал ответом на решение президента РФ Владимира Путина, который 17 июля упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса.

Также в Кремле ранее заявляли, что Россия не будет лишать гражданства россиян, которые захотят получить украинский паспорт.