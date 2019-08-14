Курс НБУ на 14 августа. Доллар подешевел на копейку, а евро прибавил в цене
В среду, 14 августа, Национальный банк Украины установил курс гривны по отношению к основным валютам. Доллар, по сравнению с предыдущим днем, подешевел на 1 копейку. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.
Так, 14 августа курс доллара составил 25,14 грн за единицу валюты. Евро же за день, напротив, немного прибавил в цене. Его стоимость составляет 28,21 грн за единицу евровалюты, что на 5 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
- доллар США - 25,14616000 (-0,01232700);
- евро - 28,21902100 (+ 0,05661100);
- российский рубль - 0,38332000 (-0,00120000).
Напомним, доллар прекратил резкое падение. Старая власть выводит деньги из ОВГЗ.
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