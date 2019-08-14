В среду, 14 августа, Национальный банк Украины установил курс гривны по отношению к основным валютам. Доллар, по сравнению с предыдущим днем, подешевел на 1 копейку. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Так, 14 августа курс доллара составил 25,14 грн за единицу валюты. Евро же за день, напротив, немного прибавил в цене. Его стоимость составляет 28,21 грн за единицу евровалюты, что на 5 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

доллар США - 25,14616000 (-0,01232700);

евро - 28,21902100 (+ 0,05661100);

российский рубль - 0,38332000 (-0,00120000).

Напомним, доллар прекратил резкое падение. Старая власть выводит деньги из ОВГЗ.

Также мы писали о том, что что происходило с курсом 13 августа на межбанке, в обменках и банках.