После своего официального выхода из ДРСМД Вашингтон начал обсуждать со своими союзниками возможность развертывания ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, которая со 2 по 14 августа посещает с визитом Австралию и Новую Зеландию, как передает ТАСС со ссылкой на АР.

По ее словам, руководители стран региона самостоятельно решат, хотят ли они, чтобы на их территории разместили американские ракеты.

"Принимать решение на этот счет - это суверенное право лидеров данных государств. - добавила Томпсон,- Любое решение относительно этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США".

Томпсон утверждает, что партнеры и союзники Вашингтона "положительно отреагировали" на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам заместителя госсекретаря США, Вашингтон надеется, что Китай вместе с США и Россией примет участие в консультациях по новым договоренностям в сфере контроля над вооружениями.

"Мы призываем Китай тоже присоединиться к переговорному процессу", - сказала она.