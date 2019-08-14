Президент США Дональд Трамп выступил с очередным громким заявлением. Глава Белого дома предупредил, что Вашингтон может выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО).

Это заявление американского лидера прозвучало во вторник, 13 августа, на митинге перед рабочими нефтехимического комплекса британско-нидерландского концерна Shell в городе Монака (штат Пенсильвания), передает DW.

Недовольство президента США вызвал статус развивающейся страны, который имеет в ВТО Китай, что позволяет Пекину получать льготы и преференции.

"Мы выйдем, мы будем вынуждены сделать это, - отметил глава Белого дома. - Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится".

Ранее Трамп неоднократно обрушивался с критикой на базирующуюся в Женеве ВТО. В составленном Всемирным валютным фондом списке стран по номинальному значению валового внутреннего продукта КНР занимает вторую строчку, сразу после США. Тем не менее статус в ВТО позволяет Пекину получать субсидии для развития сельского хозяйства и устанавливать более высокие барьеры для импорта продукции. Дональд Трамп, в частности, говорит о неправомочности данного статуса и обвиняет Китай в краже американских технологий.

Ранее "Страна" сообщала, что торговая война с Китаем грозит экономике США рецессией.