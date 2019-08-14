Минувшие сутки выдались богатыми на улов для полицейских патрулей, которые охраняют чернобыльскую зону от любителей острых ощущений. Полиция задержала здесь 17 нарушителей режимного объекта.



"Во время патрулирования территории зоны отчуждения, полиция обнаружила и задержала целых четыре группы сталкеров, среди которых есть и иностранцы, которые проникли на территорию с целью туризма", - передает пресс-служба полиции Киевской области.

Фото: kv.npu.gov.ua

Первая группа из двух мужчин 28 и 42 лет была задержана в отселенном селе Любьянка. Нарушители - жители городов Енакиево и Николаев.

Фото: kv.npu.gov.ua

Вторую группу нарушителей правоохранители задержали в отселенном городе Припять, молодые люди 20 лет из Днепропетровской и Черниговской областей.

На объекте "Чернобыль-2" была задержана третья группа киевлян 18, 19, 20 и 39 лет.

Фото: kv.npu.gov.ua

Вблизи Села Бычки полиция задержала еще две группы туристов, четверо из которых граждане Франции 19, 20, 27 лет и проводник-киевлянин 25 лет. Остальные также киевляне и жители Донецкой области 18 и 20 лет.

Фото: kv.npu.gov.ua

В отношении данных граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Ивановский районный и Славутичский городской суды Киевской области для принятия решения. Также материалы направлены в Государственную миграционную службы для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в сети показали, как будут выглядеть маршруты для туристов по рекам в зоне отчуждения ЧАЭС.