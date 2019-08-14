"Характер - да, но есть и технические моменты". Хацкевич взял на себя вину за вылет Динамо из Лиги чемпионов
После вылета Динамо из Лиги чемпионов, главный тренер киевлян Александр Хацкевич не скрывал своего разочарования на послематчевой пресс-конференции и объяснил журналистам, почему его команда в очередной раз провалила важнейшую игру и который год осталась без главного турнира Европы.
"Начали агрессивно, забили быстрый гол. Но когда был план на игру, просили не только агрессивно начать, а и не останавливаться, высоко встречать. А мы почему-то начали делать не шаг вперед, а шаг назад.
Три мяча то мы забили дома, но индивидуальные ошибки в обороне перечеркнули все. Потому что чем выше уровень, тем скорее за такие ошибки соперник наказывает", - рассказал Александр Хацкевич, как передает пресс-служба клуба.
- Когда мы уже построим команду, которая сможет играть в Лиге чемпионов?
- Каждый год у нас новые надежды. На эти шесть игр мы выбрали 14-15 футболистов, которые должны были дать результат. В основном, это опытные футболисты, игроки национальных сборных. Но к большому сожалению, разочарованию, и вашему, и нашему, как я сказал ребятам, они отдавались полностью, есть определенный уровень мастерства, но для того чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно показывать на футбольном поле чуть больше, чем ты умеешь.
Характер, борьба - да, были, но есть еще технические моменты, ошибки, которые мы допускали при переходах из атаки в оборону. Игра в обороне и вовсе не подлежит никакой критике. В основном в этом моя вина, нужно было задействовать больше наших футболистов. Того же Шабанова, в то же время дать передохнуть Кадару. Обычно от него первый пас исходит, но сегодня он играл очень медленно.
Каждому нужно переосмыслить. Я готов к любой ситуации, но и футболисты тоже должны работать над собой, чтобы стать сильнее.
- Вы заменили Вербича, потому что он устал и был не готов больше играть?
- Ему казалось, что он еще может играть. Но уже было видно, что бегает на пятках. Он попал в такую ситуацию, что он уже и вперед не успевал, и сзади его не было. Может быть, его можно было оставить чисто для игры на атаку. Но их 77 номер активно подключался при счете 2:1. Жерсон был больше готов.
- Когда вы проводили замену после удаления, были ли мысли заменить кого-то из игроков атакующего плана?
- Замена после удаления была спланирована заранее. Фланговые игроки выглядели более свежими. Витя Цыганков прибавил во втором тайме очень сильно. Счет был не в нашу пользу, и нам нужно было рисковать, убирать одного из опорных полузащитников. Да, мы чуть передвинули в середину де Пену, чтобы он помогал обороне. Но мы рисковали. Может быть, этот риск оказался неоправданным.
- Несмотря на хорошую игру вашей команды в сегодняшнем матче, будет ли подниматься вопрос о вашей возможной отставке?
- Вы знаете, когда первый экзамен не сдаешь, ко второму могут не допустить... Мы все обсудим с президентом.
- Почему такое полное доверие к Родригесу и недоверие к Гармашу? Ведь Гармаш проявил себя хорошо в матче с Шахтером...
- Доверие есть ко всем футболистам. Но есть стратегия на игру. Родригес более атакующий футболист, более нацелен на ворота. А Денис хорош, когда подключается из глубины. Я принял такое решение, я за него отвечаю. Почему мы освежили центральную зону, выпустив треугольник Шепелев - Буяльский - Андриевский? Потому что они больше игровики, могут и мяч придержать. У Саши хороший первый пас. Мы его заменили только потому, что нам нужен был игрок, действующий выше. Во второй половине первого тайма у нас один Жерсон был между двумя центральными защитниками, а пятерка полузащитников опускалась ниже. Хотя мы просили и того же Буяльского выше подниматься, и Сашу Андриевского. Но уже когда замены провели, подняли выше Витю, стали выше встречать соперника. А доверие есть ко всем нашим футболистам.