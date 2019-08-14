После вылета Динамо из Лиги чемпионов, главный тренер киевлян Александр Хацкевич не скрывал своего разочарования на послематчевой пресс-конференции и объяснил журналистам, почему его команда в очередной раз провалила важнейшую игру и который год осталась без главного турнира Европы.

"Начали агрессивно, забили быстрый гол. Но когда был план на игру, просили не только агрессивно начать, а и не останавливаться, высоко встречать. А мы почему-то начали делать не шаг вперед, а шаг назад.

Три мяча то мы забили дома, но индивидуальные ошибки в обороне перечеркнули все. Потому что чем выше уровень, тем скорее за такие ошибки соперник наказывает", - рассказал Александр Хацкевич, как передает пресс-служба клуба.

- Когда мы уже построим команду, которая сможет играть в Лиге чемпионов?

- Каждый год у нас новые надежды. На эти шесть игр мы выбрали 14-15 футболистов, которые должны были дать результат. В основном, это опытные футболисты, игроки национальных сборных. Но к большому сожалению, разочарованию, и вашему, и нашему, как я сказал ребятам, они отдавались полностью, есть определенный уровень мастерства, но для того чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно показывать на футбольном поле чуть больше, чем ты умеешь.

Характер, борьба - да, были, но есть еще технические моменты, ошибки, которые мы допускали при переходах из атаки в оборону. Игра в обороне и вовсе не подлежит никакой критике. В основном в этом моя вина, нужно было задействовать больше наших футболистов. Того же Шабанова, в то же время дать передохнуть Кадару. Обычно от него первый пас исходит, но сегодня он играл очень медленно.

Каждому нужно переосмыслить. Я готов к любой ситуации, но и футболисты тоже должны работать над собой, чтобы стать сильнее.

- Вы заменили Вербича, потому что он устал и был не готов больше играть?

- Ему казалось, что он еще может играть. Но уже было видно, что бегает на пятках. Он попал в такую ситуацию, что он уже и вперед не успевал, и сзади его не было. Может быть, его можно было оставить чисто для игры на атаку. Но их 77 номер активно подключался при счете 2:1. Жерсон был больше готов.

- Когда вы проводили замену после удаления, были ли мысли заменить кого-то из игроков атакующего плана?

- Замена после удаления была спланирована заранее. Фланговые игроки выглядели более свежими. Витя Цыганков прибавил во втором тайме очень сильно. Счет был не в нашу пользу, и нам нужно было рисковать, убирать одного из опорных полузащитников. Да, мы чуть передвинули в середину де Пену, чтобы он помогал обороне. Но мы рисковали. Может быть, этот риск оказался неоправданным.

- Несмотря на хорошую игру вашей команды в сегодняшнем матче, будет ли подниматься вопрос о вашей возможной отставке?

- Вы знаете, когда первый экзамен не сдаешь, ко второму могут не допустить... Мы все обсудим с президентом.

- Почему такое полное доверие к Родригесу и недоверие к Гармашу? Ведь Гармаш проявил себя хорошо в матче с Шахтером...

- Доверие есть ко всем футболистам. Но есть стратегия на игру. Родригес более атакующий футболист, более нацелен на ворота. А Денис хорош, когда подключается из глубины. Я принял такое решение, я за него отвечаю. Почему мы освежили центральную зону, выпустив треугольник Шепелев - Буяльский - Андриевский? Потому что они больше игровики, могут и мяч придержать. У Саши хороший первый пас. Мы его заменили только потому, что нам нужен был игрок, действующий выше. Во второй половине первого тайма у нас один Жерсон был между двумя центральными защитниками, а пятерка полузащитников опускалась ниже. Хотя мы просили и того же Буяльского выше подниматься, и Сашу Андриевского. Но уже когда замены провели, подняли выше Витю, стали выше встречать соперника. А доверие есть ко всем нашим футболистам.