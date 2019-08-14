Американский миллиардер, бывший советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани (сейчас адвокат Трампа - Ред.) Сэм Кислин вчера поздно вечером, 13 августа, прилетел в Украину. Как стало известно Апострофу, его визит связан с расследованием коррупционных дел экс-президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, в марте этого года Сэм Кислин публично обвинил на тот момент действующего украинского президента в геноциде украинского народа и предсказал потерю власти Петром Порошенко.

Фото: apostrophe.ua

Также Кислин вскрыл факты коррупции по покупке угля из Филадельфии, в результате которой в Украину был завезен уголь из ЮАР и России по завышенным ценам.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Джулиани рассказал в интервью "Стране" о своей встречи с главой САП Холодницким и об отношении к НАБУ.