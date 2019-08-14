Во время ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов футболисты киевского "Динамо" со счетом 3:3 сыграли вничью с "Брюгге" на своем стадионе, в результате чего не смогли выйти в следующий этап турнира (0:1, 3:3).

В связи с этим главный тренер киевлян Александр Хацкевич во время послематчевой пресс-конференции заявил, что его будущее в команде станет известно после беседы с президентом клуба, передает Dynamo.kiev.ua.

"Если ты первый экзамен не сдал, то ко второму тебя могут и не допустить... Всё обсудим с президентом клуба", - заявил Хацкевич.

Он также выразил разочарование от игры команд, которая должна была дать результат.

"Начали здорово, агрессивно, забили быстрый мяч. Именно о таком начале матча мы просили ребят, но также говорили им в случае успеха не останавливаться, высоко встречать соперника. Но опять почему-то футболисты стали делать не шаг вперед, а шаг назад... На эти матчи мы выбрали 14-15 футболистов, которые должны были дать результат. Большинство из них - опытные исполнители, в том числе - игроки национальных сборных. Но сейчас снова большое разочарование. Сказал ребятам, что у меня нет к ним претензий по отдаче - она была полной. Но есть определенный уровень мастерства, и чтобы выступать в Лиге чемпионов, надо показывать на футбольном поле чуть больше, чем ты умеешь. Характер - да, обязателен, но есть еще технические моменты, ошибки, индивидуальная игра, действия при переходе от обороны в атаку. Многие такие моменты в нашей игре не подлежат никакой критике", - сказал наставник футболистов "Динамо".

Напомним, мяча в киевском матче забивали Виталий Буяльский (6-я минута) и Владимир Шепелев (50) - у динамовцев; Симон Дели (38), Рууд Вормер (88) и Луа Опенда (90+5) - у "Брюгге". Еще один мяч на 90+3 минуте срезал в свои ворота игрок гостей Брандон Мешел.

На 82-й минуте с поля удален защитник динамовцев Никита Бурда, а на 84-й - форвард гостей Перси Тау.

Ранее сообщалось, что появилось видео голов и опасных моментов матча Лиги чемпионов в Киеве.

Также мы писали о том, как Динамо трижды выходило вперед, Брюгге трижды счет сравнивал.