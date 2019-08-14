Бельгийский клуб "Брюгге", который сегодня прошел киевское "Динамо" в 3-м отборочном раунде футбольной Лиги чемпионов, выйдет в плей-офф турнира с австрийской командой ЛАСК из Линца, которая обыграла швейцарский "Базель" - 3:1, передает Укринформ.

Отмечается, что мячи забили Райнгольд Ранфтль (29-я минута), Томас Гойгингер (89) и Марко Рагуц (90+4)- в австрийской команде и Кемаль Адеми (80) - у "Базеля".

В первой игре неделю назад ЛАСК победил в Швейцарии со счетом 2:1.

Характерно, что в отличие от "Брюгге", за свою 111-летнюю историю ЛАСК (Linzer Athletik-Sport-Klub) не снискал особых достижений в еврокубках.

В прошлом сезоне футболисты из Линца в третьем раунде отбора Лиги Европы по сумме двух игр уступили турецкому "Бешикташу" (0:1 - в гостях, 2:1 - дома).

Чемпионом Австрии команда была лишь однажды - в сезоне 1964/1965 годов.

Как сообщалось, "Брюгге" на НСК "Олимпийский" сыграл с "Динамо" вничью - 3:3 (первая встреча в Бельгии - 1:0). В Киеве мячи забили Виталий Буяльский (6-я минута) и Владимир Шепелев (50) - у динамовцев; Симон Дели (38), Рууд Вормер (88) и Луа Опенда (90+5) - у "Брюгге". Еще один мяч на 90+3 минуте срезал в свои ворота игрок гостей Брандон Мешел. На 82-й минуте с поля удален защитник динамовцев Никита Бурда, а на 84-й - форвард гостей Перси Тау.

Ранее сообщалось, что появилось видео голов и опасных моментов матча Лиги чемпионов в Киеве.