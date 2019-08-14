Зеленский убрал из Минска троянского коня

В Минской переговорной группе очередные изменения: вчера президент уволил одного из представителей Украины Бессмертного. Уволил, по словам самого политика, заочно – Бессмертный обо всем узнал из СМИ. Но вопрос вызывает не это, а то, что политик с откровенно прозападными взглядами вообще оказался в этой группе.

Последнее его заявление, видимо, переполнившее чашу терпения то ли Банковой, то ли Кучмы, состояло в том, что Украина должна приостановить участие в Минской группе после того, как на Донбассе погибли четыре украинских морпеха, – и до того, как пройдет встреча "нормандской четверки" на высшем уровне.

Эмоционально такое заявление, возможно, объяснимо, но дипломат, руководствующийся эмоциями, никому не нужен. Не говоря уже о том, что подобными "предложениями" Бессмертный ломает всю игру Зеленского, состоящую в том, чтобы в отсутствие глобальных шагов по Минским соглашениям делать хотя бы маленькие шаги через Минскую группу.

Впрочем, похоже, что для Зеленского Бессмертный изначально был в Минске троянским конем. Видимо, он попал туда еще в тот период, когда слово Климкина имело вес для нового президента и его команды. Хотя любому здравомыслящему человеку ясно, что бывшего посла в Белоруссии, использовавшего свой пост, чтобы постоянно дразнить Бацьку, в Минской переговорной группе использовать нельзя.

Теперь ошибка исправлена. Не факт, что отсутствие Бессмертного сделает минский процесс более продуктивным, но хотя бы раздражителей внутри него будет меньше. И то неплохо.

Министры Порошенко – за Кличко

У Кличко появилась возможность еще минимум на три недели отсрочить свою фактическую отставку. Кабмин вернулся из отпуска и теперь должен-таки рассмотреть в среду представление из Офиса президента об увольнении мэра-боксера с должности главы Киевской госадминистрации – однако похоже, что голосов за это не будет.

Вчера сразу два представителя правительства заявили, что квота Порошенко в главном исполнительном органе власти не будет голосовать за отставку Кличко с поста главы КГГА.

А квота Порошенко – это сегодня может быть почти половина правительства. Она даже могла быть больше половины, но включала в себя еще и квоту Гройсмана, которая сегодня превратилась в автономное подразделение.

Кстати, в квоте премьера (да и с ним самим) все не так однозначно. Гройсман – не такой уж и большой фанат Кличко, да и с новой властью вопросы улаживать как-то надо. Но квота у него очень маленькая.

У "Народного фронта" квота куда больше, но никто уже не понимает, что такое "Народный фронт". Потому что одно дело Аваков или Петренко, а совсем другое – Омелян. В общем, "НФ" сейчас – это как "НУНС" времен заката Ющенко, то есть нечто в период полного распада.

При таких раскладах Кличко имеет совсем неплохие шансы продержаться до созыва нового парламента и создания нового правительства – то есть, как минимум, до конца августа-начала сентября.

Чья вода в Днепре?

В последние дни внезапно актуализировался вопрос о поставках пресной воды из Украины в Крым, перекрытых украинской стороной еще в 2015 году. Начало дискуссии по этому вопросу положил постоянный представитель Крыма при президенте России Мурадов, который заявил, что Москва должна возобновить переговоры с Киевом о пресной воде, поскольку вода из Днепра вовсе не украинская, а перетекает с территории России.

В ответ конституционный представитель президента Украины в Крыму Кориневич заявил: мол, это вода не из Днепра, а из Северо-Крымского канала, а потому претензий быть не может.

Правда, всем понятно, что в Северо-Крымский канал вода поступает из Днепра, а исток Днепра действительно находится в России. И в теории Путин даже может дать команду вырыть обходной канал, чтобы пустить Днепр мимо Белоруссии и Украины. Но, пока этого нет, то и заявлять претензии на воду Днепра бессмысленно.

Другое дело, что и перекрывать поступление пресной воды по Северо-Крымскому каналу, с точки зрения логики украинской власти, тоже бессмысленно. Абсолютно все украинские политики так или иначе заявляют, что Крым вернется в Украину, а потому, если в это действителньно верят, какой смысл обезвоживать свою собственную территорию?

Но если уж украинской власти хочется наказать Кремль за аннексию Крыма, то лучше просто брать серьезную плату с России за использование воды из канала. Для украинского бюджета это будет явно лучше. И при этом не будут страдать ни крымчане, ни территория полуострова.

Выборы-2019: 11 партий-победителей

Победители парламентских выборов окончательно определены. Вчера НАПК официально объявило, что впервые государственное финансирование получат сразу 11 партий – те, которые преодолели 2%-й барьер.

Норму о финансировании партий ввел еще прошлый парламент, но тогда в качестве временной меры деньги дали только партиям, вошедшим в Верховную Раду. Уже стерлось из памяти, чем обуславливалось такое ограничение, но по факту голосовавшие за решение партии тогдашней коалиции просто не хотели подкармливать за госсчет потенциальных конкурентов. Однако хитрость помогла не всем – коалиционные "Народный фронт" и "Самопомощь" все равно провалились и даже госфинансирование не получат. Радикальная партия Ляшко тоже провалилась, но деньги все-таки будет получать.

Из 11 партий-счастливиц семь получат деньги от государства впервые. Еще две – "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Оппозиционный блок" – в прошлом парламенте получали его как одна партия. Правда, второй правопреемник, не попавший в Верховную Раду, – Оппоблок – получит лишь слезы по сравнению с тем, что имел раньше. Да и вряд ли для Ахметова будет большим утешением получать в год 40 млн гривен вместо своей фракции в парламенте.

Брексит: британцы опустошают супермаркеты

В Британии из-за слухов о жестком Брексите начали сметать продукты и лекарства. Гордые бриты потратили уже 4 миллиарда фунтов на продукты длительного хранения и прочие товары на будущее. А ведь власть до сих пор не объявила, жестким будет этот Брексит или мягким.

Собственно, именно такие ситуации показывают, что нет никакой существенной разницы между "дикими" жителями бывшего Союза и "культурными" представителями Запада. Старшее поколение украинцев еще хорошо помнит, что такое многочасовые очереди, которые отождествляли исключительно с социализмом, но оказалось, что нужно лишь невнятных слухов о скором исчезновении европейских товаров с британских полок, чтобы и там начали сметать все с полок.

Хотя объективно причин для такой паники нет. Выход Британии из Евросоюза (даже самый жесткий!) ничего не меняет в торговле с Штатами, Китаем, Швейцарией, Россией и еще с сотней стран, которая в сумме составляет почти 50% импорта. Да и собственная британская экономика все равно будет что-то производить.

Однако британцы скупают все, что может пролежать месяцы и годы. Парадокс в том, что как раз жители Украины в такой ситуации никак не отреагировали бы на свой собственный "эксит". Во-первых, мы и не такое видели. А во-вторых – откуда у наших граждан лишние четыре миллиарда фунтов?