Во вторник, 13 августа Квартал 95 выступая с концертом в Одессе пошутил над президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Богданом.

Видео-пародию в стиле традиционной постсоветской попсы опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Михаила Саакашвили Дарья Чиж.

Видео: Facebook/Дарья Чиж

Отметим, что и сам Богдан перепости видеозапись у себя на странице. "Вот она слава!!!!", - подписал видео Богдан.

Ранее сообщалось, что стало известно, кто будет пародировать Зеленского в "Квартале". Вероятно, им станет бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий. "Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего Квартала" 13 августа", - передает "УП" со ссылкой на источник.

Также мы писали, что Зеленский разогнал людей Порошенко из комиссии по геральдике и назначил туда главным Богдана.