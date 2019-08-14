В Кропивницком подросток едва не истек кровью, после того как решил разбить ногой рекламный сити-лайт. В результате молодой человек чуть не лишился ноги. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, 15-летний житель Кропивницкого вместе с другом гулял по центру города во время чего попытался ногой сокрушить рекламный сити-лайт. Как видно на записи камеры видеонаблюдения, ему удалось это сделать, однако сам дебошир при этом чуть не истек кровью, когда нога застряла в разбитом стекле.

Скорую вызвали охранники рынка, куда смог допрыгать окровавленный парень. В данный момент он находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации после проведения операции.

Тем временем правоохранители начали расследовать инцидент, однако ответственность за 15-летнего парня будут нести родители.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее сообщалось, что под Одессой нашли тело подростка, которого унесло в открытое море.

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