Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова кардинально сменила свой образ, чем сильно впечатлила своих фанатов. Соответствующие фото звезда выложила в своем Инстаграме.

Исполнительница выложила в сети фото, на котором ее не узнать. Седокова предстала в новом образе с короткой стрижкой и черным цветом волос - ультрамодным каре с челкой иссиня-черного цвета.

Однако в кадре выделяются не только прическа звезды, но и ее пухлые губы и яркий макияж.

Фото: instagram.com/annasedokova

Ранее сообщалось, что Пугачева и Вайкуле сняли видео о сетях, из которых не выбраться .

Также мы писали, что экс-"Виагра" в облегающем топе показала крупным планом огромную грудь.