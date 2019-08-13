По крайней мере двух из трёх судей Шестого административного апелляционного суда, которые рассматривают дело относительно вопроса продления цифровых лицензий телеканала "112 Украина", вызывали в Офис президента. Об этом "Стране" сообщили источники в ОП.

Как говорят источники, речь идёт о судьях Любови Костюк и Елены Пилипенко, которые входят в состав коллегии суда по делу о продлении лицензии телеканала.

Слушание по иску телеканала "112 Украина" к Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания состоится уже завтра, 14 августа в 12:00.

Телеканалом обжалуется бездействие Нацсовета при рассмотрении вопроса продления срока действия лицензий на цифровое вещание.

Ранее сообщалось, что в Нацсовете угрожают аннулировать лицензию NewsOne из-за отмененного телемоста с Россией.

Также мы писали, что в Нацсовете угрожают аннулировать лицензию NewsOne из-за отмененного телемоста с Россией.