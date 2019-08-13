Во вторник, 13 августа, киевские динамовцы сыграли вничью 3:3 с "Брюгге" в ответной игре третьего квалификационного этапа Лиги Чемпионов.

Подопечные Александра Хацкевича осенью продолжат своё выступление в Лиге Европы.

"Динамо" - "Брюгге" - 1:0

Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ

Гол Дели - 1:1

Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ

Гол Шепелева - 2:1

Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ

Гол Вормера - 2:2

Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ

Гол Мехеле - 3:2

Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ

Гол Опенда - 3:3

Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ

Как сообщала "Страна", на встрече "Динамо" - "Брюгге" в Киеве часть трибун "Олимпийского" была пустой из-за санкций УЕФА, наложенных на клуб после использования фанами пиротехники.

Отметим, что 4G на всех станциях киевского метро анонсировали уже в 2020 году.