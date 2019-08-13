Динамо - Брюгге. Появилось видео голов и опасных моментов матча Лиги чемпионов в Киеве
Во вторник, 13 августа, киевские динамовцы сыграли вничью 3:3 с "Брюгге" в ответной игре третьего квалификационного этапа Лиги Чемпионов.
Подопечные Александра Хацкевича осенью продолжат своё выступление в Лиге Европы.
"Динамо" - "Брюгге" - 1:0
Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ
Гол Дели - 1:1
Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ
Гол Шепелева - 2:1
Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ
Гол Вормера - 2:2
Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ
Гол Мехеле - 3:2
Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ
Гол Опенда - 3:3
Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ
Как сообщала "Страна", на встрече "Динамо" - "Брюгге" в Киеве часть трибун "Олимпийского" была пустой из-за санкций УЕФА, наложенных на клуб после использования фанами пиротехники.
Отметим, что 4G на всех станциях киевского метро анонсировали уже в 2020 году.