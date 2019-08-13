Полиция Киева объявила в розыск мужчину, которые подозревается в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетней.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Отмечается, что попытка нападения была зафиксирована камерой наружного наблюдения. В полиции отметили, что молодой человек, который попал на видео, обоснованно подозревается в совершении сексуального насилия в отношении девушки в Дарницком районе Киева. Полиция подготовила фоторобот нападавшего.

"Приметы злоумышленника: на вид 20-25 лет, рост 170-174 см, худощавый, имеет вытянутое лицо, светло-русые волосы", – указано в сообщении полиции.

На видео можно заметить, как на девушку бросается неизвестный, однако она оказывает сопротивление, и преступник вынужден бежать с места инцидента.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция просит сообщить любую информацию, которая поможет установить личность и местонахождение подозреваемого.

Видео: YouTube/поліція Києва

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