Сотрудники ФБР провели обыски на острове, принадлежавшем американскому миллиардеру Джеффри Эпштейну, которого обвиняли в вовлечении в проституцию и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Рейд состоялся через два дня после смерти обвиняемого в организации проституции и растлении несовершеннолетних мужчины, сообщают британские издания.

Участок в Карибском море финансист приобрел за $7,95 млн в 1998 году - туда, по словам свидетелей, мужчине неоднократно доставляли девочек-подростков. Также выяснилось, что служебный персонал острова при найме на работу подписывал контракт о неразглашении информации.

Следователи нашли "маленькую черную книгу", в которой Джеффри Эпштейн перечислил 301 партнера, с которыми контактировал по тем или иным делам. Среди контактов указаны такие знаменитости, как певец Мик Джаггер, экс-премьер Тони Блэр и мультмиллиардер Ричард Брэнсон, а также разнообразные лорды и леди.

Среди британцев, названных в книге, принадлежащей извращенцу, более 1000 номеров и десятки адресов электронной почты.

В списке также указан новый лейбористский лорд Питер Мандельсон, у которого указаны 10 номеров, в том числе один с пометкой "прямая линия", один для "дома", и другой для "загородного дома".

Главный из них - герцог Йоркский принц Эндрю, у которого указаны сразу 16 номеров, включая мобильный телефон и линии для дворцов Балморал и Сандрингем. Это не первое косвенное обвинение в педофилии принца, который занимает восьмое место в порядке наследования британского престола.

Ранее сообщалось, что в генпрокуратуре США заявили о намерении расследовать все обстоятельства смерти Эпштейна.

Отмечается, что 23 июля финансист уже пытался покончить с собой, но тогда сотрудники учреждения нашли его в бессознательном стоянии и успели вернуть к жизни.

В связи с этим над ним должны были установить особое наблюдение и приставить психиатра, но не успели.

Напомним, что финансиста арестовали в штате Нью-Йорк 6 июля. По версии прокуратуры, ему в дом на Манхэттене поставляли десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

По данным следствия, Эпштейн подвергал их домогательству и сексуальному насилию. Уже 8 июля ему предъявили обвинения по двум статьям: торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации и заговор с целью сексуальной эксплуатации. Мужчина не признал вменяемую ему вину.

Через своего адвоката Джека Голдбергера мужчина заявил, что предполагаемые жертвы вступали с ним в интимную связь на добровольной основе. Кроме того, он якобы не знал, что они являются несовершеннолетними.

Несмотря на это 18 июля суд оставил миллиардера за решеткой на время расследования – предполагалось, что состояние мужчины, его личный самолет и недвижимость за рубежом позволят ему сбежать. Финансист подал апелляцию на решение суда, однако до рассмотрения жалобы дело не дошло.

Еще ранее, в 2007-2008 годах, Эпштейн уже привлекался к уголовной ответственности из-за данного инцидента. Тогда его судили по аналогичным статьям в штате Флорида.

В итоге он признался лишь в вовлечении несовершеннолетних в проституцию и провел в тюрьме около 13 месяцев - при этом за ним сохранялась возможность покидать учреждение.

Как ранее сообщала "Страна", что у Трампа надеются посмертно засудить миллиардера Эпштейна.