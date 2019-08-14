Ученые NASA зафиксировали межпланетную волну, которая была создана Солнцем. Специалисты смогли сделать высококачественные замеры феномена впервые в истории, передает Newsweek.

Отмечается, что волна появилась в результате выброса нашей звездой мощного луча заряженных частиц. Данное явление известно, как "солнечные ветер". По информации издания, солнечный ветер может двигаться с разной скоростью. И когда более быстрый поток сталкивается с более медленным, это может создать ударную волну, которая распространяется по всей Солнечной системе.

Подобные межпланетные волны называют такими, что происходят "без столкновений". Это означает, что частицы в потоке не передают энергию путем столкновения между собой. Это происходит через электромагнитные поля. Такие "волны без столкновений" были обнаружены по всей Вселенной. Их связывают с наиболее богатыми на энергию частицами, известными в современной астрофизике, которые продуцируют массивные объекты вроде черных дыр и сверхновых протонных звезд.

Понимание межпланетных волн может помочь пролить свет на большие феномены во Вселенной. Однако, их выявление - это не простая задача. Потому что для этого нужно точно выбрать правильное время и место.

В то же время, магнитосферная многомерная миссия NASA (MMS) пыталась сделать этого с того момента, как она была запущена в 2015 году. И только сейчас миссии повезло зафиксировать солнечную межпланетную волну.

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