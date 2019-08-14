Кости гигантского доисторического животного нашли в селе Гопчица Винницкой области во время работы в глиняном карьере.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Селяне сначала думали, что наткнулись на мамонта. Но ученые определили - это остатки мохнатого носорога. Он был до четырех метров в длину и весил до 3 тонн. Эти великаны вымерли 25 000 лет назад", - говорится в материале.

"Мы не знали, что это такое. Понимали только, что кости были под огромным шаром земли, ясно, что захоронение было не свежим", - рассказывает директор кирпичного завода.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии нашли кости самого большого в мире попугая с гигантским клювом.

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