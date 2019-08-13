Во вторник, 13 августа, в Киеве на НСК Олимпийский динамовцы в третьем квалификационном этапе Лиги Чемпионов приняли гостей из Брюгге.

Подопечным Александра Хацкевича нужно было забивать, ведь встреча в Бельгии неделю назад завершилась 0:1 в пользу бельгийского клуба.

Игра началась с быстрого гола, когда на 6-й минуте встречи Буяльский эффектно, в касание щёчкой забил в ворота Брюгге.

На 38-й минуте гости отыгрались. Свой шанс после первого же углового реализовал центральный защитник Дели. Почти двухметровый футболист выпрыгнул выше всех в штрафной Динамо и пробил в притирку со штангой.

Обе команды продолжили атаковать, пока арбитр не дал свисток на перерыв - 1:1.

Начало второй 45-минутке было не менее бодрым. На залитом дождём поле НСК Олимпийский динамовцы забили второй - уже на 49-й минуте встречи Шепелев удачно поймал отскочивший от штанги после удара Вербича мяч на ногу - 2:1.

Бельгийцам снова удалось отыграться. После удаления Бурды из состава Динамо, игроки Брюгге сумели поймать динамовцев на контратаке. Точным ударом мяч в сетку послал Вормер - 2:2.

На 90+3 минуте подопечные Александра Хацкевича снова вышли вперёд. Но на 90+6 из 6 компенсированных минут гости третий раз сравняли счёт. Итоговый счёт установил Опенда.

Игроки "Брюгге" за выход в групповой этап Лиги Чемпионов проведут две встречи с австрийским ФК "ЛАСК" из Линца, обыгравшим швейцарский "Базель" с общим счётом 5:2.

После сегодняшних 3:3 команда Хацкевича, согласно регламенту еврокубков, напрямую выходит в групповой этап Лиги Европы. Киев ждёт еврокубковая осень.

Видео: youtube.com/Football Hub

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