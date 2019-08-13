Ученые назвали одно из самых опасных косметических средств - ватные палочки для ушей.

Многие врачи называют их "настоящим бичом этого века", передает MedikForum.

По данным доклада Американской академии оториноларингологии, настолько полюбившиеся всем ватные палочки создавались совсем не для ушей. Некоторые производители палочек, как отмечается в докладе, указывают на упаковках, правда, мелким шрифтом: "не использовать на внутренних частях уха, носа и глаза".

По словам медиков, палочки приносят их пациентам большие проблемы, поскольку те, кто часто чистит палочками уши, имеют проблемы в виде ушных пробок либо отеков ушных раковин.

Специалисты предупреждают, что чем глубже палочка проваливается в ухо, тем глубже из нее туда уходит сера, а этого делать нельзя, так как сера нужна человеческому организму как защитный барьер от загрязнений и бактерий. То есть фактически слишком активно ее "выковыривая" мы оставляем ухо без защиты. Кроме того, палочкой можно повредить барабанную перепонку.

Поэтому особенно опасно их использование детьми. Использование ватной палочки может привести и к воспалениям внутри уха, а затем перерасти в хронический отит. А если "дочиститься" до воспаления среднего уха, можно заработать менингит.

"По словам медиков, были такие случаи, когда ватный помпон, который надевают на конец палочки, оставался в ухе, после чего у человека возник отит, а за ним и менингит, что в конечном итоге привело к абсцессу мозга", - отмечается в докладе академии.

Эксперты советуют вместо палочек использовать мизинец, который прежде чем использовать, необходимо помылить простым мылом. Поэтому, говорят они, чистить уши легче всего во время душа.

Ранее сообщалось, что ученые анонсировали появление новой смертельной болезни.

Также мы писали, что ученый заявил, что Оззи Осборн генетический мутант, поэтому спокойно пережил алкоголизм и наркоманию.