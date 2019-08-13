Сегодня в австралийском Сиднее мужчина, вооруженный ножом, напал на двух женщин, одну из которых зарезал.

Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.

Одну из них злоумышленник убил в собственной квартире. Издание пишет, что 21-летняя женщина была работницей секс-индустрии, а нападавший был с ней знаком.

Другой женщине он нанес ранения в отеле. По данным издания, 41-летняя пострадавшая была госпитализирована.

Нападавшим оказался 21-летний Мерт Ней. Мужчина бежал по улице и кричал: "Аллах акбар", но при этом правоохранители уверяют, что он не связан с террористическими организациями.

В полиции сообщили, что у него были проблемы с психическим здоровьем.

Вскоре после убийства Нея нейтрализовали прохожие при участии полицейских.

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