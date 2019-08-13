В понедельник, 13 августа, курс безналичного доллара перестал стремительно скатываться вниз и потерял лишь 1 копейку, а межбанк закрылся в рамках 25,16-25,19 грн/$. Об этом сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной, передает UBR.ua.

Отмечается, что валютное предложение давило на рынок лишь с утра. В это время, как отмечает директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, был зафиксирован минимум сегодняшних торгов — 25,1350-25,14 грн/$, а максимумом стал 25,17-25,22 грн/$.

На минимуме доллар скупал Нацбанк — 25,14 грн/$, и приобрел $20 млн. А высокие ценники стали появляться, когда стало понятно, что под покупку гособлигаций много валюты не заведут.

"Основным фактором влияния на курс доллара сегодня был аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. По причине незначительного номинала облигаций, объем продаваемой зарубежными игроками валюты под гособлигаций был невелик. Что способствовало дальнейшему удешевлению доллара", — отметил Куринной.

Коллеги с ним согласны.

"Минфин заявлял размещение на уровне 3 млрд грн, а фактически привлек лишь 1,96 млрд грн. Отсюда и такие скромные объемы продажи валют. Плюс появилась информация о том, что начались продажи гособлигаций", — отметил в беседе с UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Точно неизвестно, кто избавляется от пакетов ОВГЗ. Но ходят упорные слухи о том, что это чиновники и олигархи, приближенные к предыдущей власти. Боятся, что их вложения в гособлигации вскроются, и они не успеют вывести капиталы.

Конечно, ничего противозаконного в покупке ОВГЗ — нет. Только вот никому не хочется объяснять происхождение миллионов и миллиардов гривен, за которые накупались гособлигации пачками.

На наличном рынке было спокойно. Коридор средней цены продажи доллара людям расширился на 5 копеек, и он оказался на уровне 25,30-25,50 грн/$. Минимальный курс доллара оказался на уровне 25,26 грн/$, а максимальный на 25,80 грн/$.

Также сообщается, что выкуп доллара у населения происходит в рамках 24,95-25,26 грн/$.

При этом финансисты говорят о затухании валютного спроса со стороны населения. Люди ждут дальнейшего снижения курса доллара. На завтра, 14 августа, финансисты прогнозируют торговлю на межбанке в рамках 25,12-25,20 грн/$.

Фото: ubr.ua

"Скорее всего, межбанк будет открываться в рамках 25,15-25,20 грн/$. И если не будет активных покупок валюты, то котировки имеют все шансы двигаться в область 25,12-25,14 грн/$", — спрогнозировал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Хотя о рисках финансисты тоже не забывают.

"Если будут продаваться крупные пакеты гособлигаций и выводиться средства за границу, то это может давить на курс", — в то же время заключил Василий Невмержицкий.

Ранее сообщалось, что доллар и евро синхронно подорожали на 6 копеек.

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