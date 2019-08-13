"Дамы с дюн попали в сети". Пугачева и Вайкуле сняли видео о сетях, из которых не выбраться
Известные советские певицы Алла Пугачева и ее подруга Лайма Вайкуле выложили забавное видео, главными героинями которого они и стали.
Ролик с артистками на своей странице в Instagram опубликовал супруг примадонны Максим Галкин.
"Дамы с дюн попали в сети", - подписал он смешную запись. Таким образом Пугачева и Вайкуле провели аналогию с интернетом, используя обычную рыбацкую сеть.
На видео Лайма запутывается в снастях, безуспешно пытается выбраться, а потом начинает затягивать в ловушку и Аллу Борисовну.
Подруги обмениваются шутками и называют себя настоящими "дамами с дюн".
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ДамыСДюн попали в сети #лаймалла #дамысдюн #ДаМыСДюн @laima_vaikule_official @alla_orfey
Видео: instagram.com
Несколько недель назад 70-летняя Алла Пугачева и 43-летний Максим Галкин вместе с пятилетними детьми Гарри и Лизой отправились отдыхать в Юрмалу.
В гости к паре по-соседски заглянула Лайма Вайкуле, и вместе трио выдает короткие видеозарисовки под названием "Дамы с дюн". Ранее "Дамы с дюн" уже поздравляли подписчиков с латвийским праздником Лиго, а также искали янтарь на побережье.
Напомним, что Аллу Пугачеву осудили за выезд на перрон Рижского вокзала личным авто.
Также мы писали о том, что Пугачева с Вайкуле сходили на дискотеку без Галкина.