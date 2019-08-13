Член французской команды по баскской пелоте Биксант Ларральд стал фигурантом скандала после того, как публично убил петуха.

В сети появилось видео, как спортсмен с улыбкой откусывает птице, которую считают символом Франции, голову.

Отмечается, что спустя несколько недель на ролик обратили внимание защитники животных, которые требуют отчисления Ларральда из команды и привлечения его к ответственности.

(Осторожно, на видео присутствуют элементы жестокости)

La Fondation Brigitte Bardot porte plainte contre le champion de pelote basque Bixente Larralde, pour acte de cruauté sur un coq (vidéo) https://t.co/wYhJ8lKBfs pic.twitter.com/J4KagJEEAx — FONDATION BRIGITTE BARDOT (@FBB_PORTEPAROLE) 9 августа 2019 г.

Баскская пелота (баск. pilota) - игра с мячом, национальный баскский вид спорта.

Была включена в Олимпийские игры 1900 г. в мужских соревнованиях и демонстрировалась на Олимпиаде в Барселоне в 1992 г.

Ранее мы рассказывали, как во Франции вспыхнул громкий скандал из-за поющего по утрам петуха.

Также "Страна" писала, что в Китае установили статую новогоднего петуха похожего на Трампа.