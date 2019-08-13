Во время сильных дождей в Черновицкой области град повредил крыши домов, машины, а также огороды жителей районного центра Сторожинцу. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что сильные осадки с градом выпали примерно в 19.00 и длились около 40 минут.

Как сообщили местные жители, град размером с куриное яйцо побил лобовое стекло автомобиля, побил стекла жилых домов, а также повредил кровельное покрытие ряда зданий города.

Кроме того, жители жалуются, что в результате непогоды был испорчен урожай помидоров и груш. Также в центре Сторожинца непогода повредила светофоры.

При этом в Черновцах из-за ливня была частично затоплена улица Главная в районе областной типографии.

Видео: YouTube/Жан Жєк

Ранее сообщалось, что на курортах Греции погибли шесть туристов из-за шторма, дождей и града.

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