На Черновицкую область обрушился град размером с куриное яйцо. Фото и видео
Во время сильных дождей в Черновицкой области град повредил крыши домов, машины, а также огороды жителей районного центра Сторожинцу. Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что сильные осадки с градом выпали примерно в 19.00 и длились около 40 минут.
Как сообщили местные жители, град размером с куриное яйцо побил лобовое стекло автомобиля, побил стекла жилых домов, а также повредил кровельное покрытие ряда зданий города.
Кроме того, жители жалуются, что в результате непогоды был испорчен урожай помидоров и груш. Также в центре Сторожинца непогода повредила светофоры.
При этом в Черновцах из-за ливня была частично затоплена улица Главная в районе областной типографии.
Видео: YouTube/Жан Жєк
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