В решающем, третьем туре отборочного раунда женской футбольной Лиги чемпионов харьковский "Житлобуд-1" уступил белорусскому клубу "Минск" и не попал в 1/16 финала турнира. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Встреча на харьковском стадионе "Металлист" завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В первых двух турах украинская команда победила хорватский "Сплит" (3:2), и "Беттамбур" из Люксембурга (6:0).

Белоруски обыграли "Беттамбур" (12:0) и "Сплит" - 2:1. Итоговая таблица: "Минск" - 9 очков, "Житлобуд-1" - 6, "Сплит" - 3, "Беттамбур" - 0.

Напомним, что США выиграли женский ЧМ по футболу.

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