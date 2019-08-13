Глава Украины Владимир Зеленский принял решение отстранить Романа Безсмертного от участия в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу по Донбассу из-за того, что представитель Украины в ТГК Леонид Кучма формирует "эффективную команду" для переговоров в Минске. Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в эфире "5 канала".

"Минский переговорный процесс остается на сегодня единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, которые касаются Донбасса и, в частности, о прекращении огня, возвращении пленных, обмена теми лицами, которые удерживаются. Президент делегировал организацию отстаивания позиции Украины в этом сложном процессе переговоров второму Президенту Украины Леониду Кучме и под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет эффективно защищать позицию Украины в рамках ТКГ в Минске", - сказала Мендель.

Видео: YouTube/5 канал

Напомним, президент Владимир Зеленский 13 августа освободил Безсмертного от выполнения обязанностей представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы относительно Донбасса.

Безсмертный в этот раз представлял Украину в политической подгруппе ТКГ чуть больше месяца. Зеленский 9 июля назначил его на эту должность вместо Александра Моцика. До этого Бессмертный в 2015-2016 годах был представителем Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сам Безсмертный считает, что причиной его увольнения Зеленским является публичная позиция по ряду вопросов относительно тактики действий государства для достижения мира на Донбассе.

Также сообщалось, что Безсмертный узнал о своем отстранении от минских переговоров из СМИ.