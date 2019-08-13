В Украине фото в служебный и диппаспорт будут вклеиваться только по международному стандарту
Президент внес изменения в положения о дипломатическом и служебном паспортах Украины. Они касаются отцифрованного образа лица и отцифрованной подписи человека. Соответствующий указ № 591/2019 Владимир Зеленский подписал 12 августа 2019 года.
Согласно Указу элемент идентификации (отцифрованный образ лица человека и отцифрованная подпись лица) вносится на страницу данных в соответствии с рекомендациями IKAO Doc 9303.
Требования к отцифрованному образу лица человека устанавливаются МВД.
Указ вступит в силу через 2 месяца со дня опубликования.
Напомним, что Зеленский упростил получение гражданства иностранцам-атошникам и россиянам, которых преследует власть.
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