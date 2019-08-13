Президент внес изменения в положения о дипломатическом и служебном паспортах Украины. Они касаются отцифрованного образа лица и отцифрованной подписи человека. Соответствующий указ № 591/2019 Владимир Зеленский подписал 12 августа 2019 года.

Согласно Указу элемент идентификации (отцифрованный образ лица человека и отцифрованная подпись лица) вносится на страницу данных в соответствии с рекомендациями IKAO Doc 9303.

Требования к отцифрованному образу лица человека устанавливаются МВД.

Указ вступит в силу через 2 месяца со дня опубликования.

Напомним, что Зеленский упростил получение гражданства иностранцам-атошникам и россиянам, которых преследует власть.

Также читайте о том, что у Зеленского собрались усложнить или прекратить выдачу паспортов РФ жителям "ДНР" и "ЛНР".