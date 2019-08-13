Марш защитников Украина во время празднования Дня Независимости 24 августа будет перенесен на два часа - на 11:00.

К такой договоренности пришли организаторы марша и представители Офиса президента во вторник, 13 августа, сообщает общественная инициатива "Защити Украину" в Facebook.

"Во исполнение миссии разведения государственных мероприятий и Марша защитников Украины время начала марша переносится на 11:00. Сбор остается на 10:00 - нас ждет достаточно долгий процесс поздравлений, построения, построения колонн и прочее. Это делается не только с целью предотвратить манипуляции, а и по сугубо техническим причинам - чтобы участники государственных мероприятий имели возможность присоединиться к маршу после их завершения, а их организаторы - освободить Крещатик от ограничительных конструкций для прохождения марша", - говорится в сообщении.

При этом Марш защитников Украины состоится по объявленному маршруту и в соответствии с объявленным ранее планом, отметили в общественной инициативе.

Кроме того, в организации подчеркнули, что "марш был, есть и останется общественным мероприятием, которое не аффилировано с действующей властью, не аффилировано с какой-то конкретной политической силой, не аффилировано с конкретным политическим лицом".

Скриншот: Facebook/Громадська ініціатива "Захисти Україну"

Напомним, в столице в День Независимости Украины по инициативе ветеранов и волонтеров в столице состоится Марш защитников Украины.

Движение марша начнется от парка имени Тараса Шевченко. Его начало ранее планировалось на 9:00. Колонна пройдет до площади, откуда будет следовать по Крещатику. Возле ЦУМа колонна, как отмечали организаторы марша выровняет строй и продолжит движение, чтобы прибыть на Майдан. Состоится коллективное исполнение гимна Украины и фотосессия.

После окончания официальной части марша все желающие поднимутся на Михайловскую площадь, где состоится чествование памяти погибших воинов минутой молчания, возложение цветов, торжественный молебен по погибшим в бою.

После завершения молебна там же состоится концерт, организованный "Музыкальным батальоном".

Марш, организованный правительством, начнется в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни.

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