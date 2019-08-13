Глава Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский ушел в отставку, написав соответствующее заявление на имя заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов. Документ опубликован на его странице в Facebook.

"Прошу Вас уволить меня по соглашению сторон", - написал Куринский в заявлении. Документ датирован 12 августа.

Скриншот: Facebook/Kurinskyi Andriy

Также Куринский опубликовал открытое письмо Зеленскому, где указал, чот президент был "сознательно или бессознательно введен в заблуждение", когда тот на совещании в Олевске заявил о причастности Куринского к янтарным схемам. В письме также говорится об основных проблемах лесной отрасли области.

Скриншот: Facebook/Kurinskyi Andriy

Напомним, Владимир Зеленский предложил Куринскому уволиться из-за информации о его причастности к незаконной добыче янтаря. Кроме того, новый председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко заявил, что будет инициировать проведение мониторинга в лесхозах области с целью выявления коррупции.

Также мы писали, что на янтарном рынке после смены власти намечается большая война.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил семерых глав райадминистраций в Донецкой области.