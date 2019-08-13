Власти Франции придают особое значение диалогу своего президента Эмманюэля Макрона и главы России Владимира Путина в преддверии саммита "Большой семерки".

Об этом корреспонденту ТАСС во вторник заявил источник в окружении французского лидера.

"Макрон пригласил российского коллегу в свою летнюю резиденцию - форт Брегансон 19 августа, - сообщил он. - Франция считает диалог с Россией важным событием, в том числе в преддверии совещания Группы семи, которое пройдет в конце следующей недели в Биаррице".

"Этот визит вписывается в рамки продолжающегося диалога с РФ. Он способствует развитию наших отношений и отношений Европы с этим важным соседом, - подчеркнул представитель администрации. - Мы хотим открытого, честного диалога, чтобы затронуть те темы, к которым у нас имеется общий интерес и которые влияют на наши отношения".

Собеседник агентства также добавил, что Макрон рассчитывает обсудить со своим российским коллегой вопросы урегулирования ситуации в Сирии, Ливии и в Украине. Кроме того, по его словам, лидеры двух стран обменяются мнениями по ситуации вокруг Ирана.

Среди тем, которые могут быть подняты на встрече, источник назвал защиту окружающей среды и торговые отношения между странами. В ответ на вопрос о возможности обсуждения уличных демонстраций в РФ, источник указал, что такой доверительный и открытый формат диалога, который сложился между Путиным и Макроном, допускает обмен мнениями на этот счет.

"Россия - это страна-партнер, с которой мы поддерживаем давние исторические связи, - отметил источник в Елисейском дворце. - Существуют возможности сблизить позиции по целому ряду вопросов, включая безопасность, энергетику и торговлю".

Однако в администрации пояснили, что визит российского лидера не означает возвращение к формату "Большой восьмерки".

Напомним, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин 19 августа посетит с визитом Францию, где обсудит с президентом страны Эмманюэлем Макроном ситуацию на Украине и продолжение работы в "нормандском формате".

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