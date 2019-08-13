Роман Безсмертный, который был освобожден от обязанностей представителя страны в подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса, заявил, что его отстранили из-за его позиции, которая оказалась "не ко двору" у команды президента, а также обвинил Владимира Зеленского и Офис главы государства в отсутствии опыта.

Соответствующее заявление он сделал в эфире "24 канала".

"Сейчас - когда никто ничего не объясняет. Было указано, что на встречу [для пояснения у Зеленского] нет времени. Но причина - не секрет. Потому что я, работая в минской подгруппе, говорил, что нужно делать. Я говорил, что нельзя не проводить военный парад на День Независимости - ему нужно проводить. Я говорил, что не нужно звонить Путину - нужно действовать. Я не понимаю, почему не отвечают на фронте, когда происходят обстрелы. Я корректно говорил: нужно делать так. Видимо, это позиция не ко двору. К сожалению, я потерял два месяца. На днях я должен был представить ее в Минске. Нет, я не буду сейчас ее озвучивать, потому что ранее мои проекты дискредитировали… У президента и Офиса есть стремление, но нет опыта. Были моменты, когда я честно ему говорил: я не верю, что это будет работать. Но он президент, он имеет право назначать и увольнять", - заявил Безсмертный.

Напомним, сегодня стало известно, что Зеленский освободил Романа Безсмертного от его обязанностей представителя страны в подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса.

В среду, 19 июня, глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Однако потом вместо Александра Моцика в рабочей подгруппе по политическим вопросам был назначен Безсмертный. И сейчас это решение отменено.

Позже Роман Безсмертный рассказал, что узнал о том, что его освободили от обязанностей представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по вопросам Луганска и Донецка из СМИ.