Истребитель страны НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, пишет ТАСС.



Самолет Шойгу следовал из Калининграда в Москву в сопровождении двух Су-27 - истребителей морской авиации Балтийского флота. Самолет НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра над нейтральными водами Балтики, однако истребитель оттеснили российские летчики, не позволив ему близко подойти к лайнеру.

В Калининграде министр обороны РФ участвовал в церемонии закладки камня под строительство нового учебного заведения - филиала Нахимовского военно-морского училища. Кроме того, он посетил конкурс АрМИ-2019 "Морской десант" на полигоне Хмелевка.

Видео: youtube.com

Напомним, что в России началась сборка новейших истребителей пятого поколения Су-57.

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