Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио заявил, что армия должна насчитывать 200 тысяч солдат вместо нынешних 100 тысяч. Новость передает "Укринформ".

“У нас должно быть по крайней мере 200 тысяч. Я убежден, что польская армия должна насчитывать еще больше солдат, ибо это - гарантия безопасности. Каждый из нас, полек и поляков, может развиваться только тогда, когда Польша в безопасности”, - сказал он.

Блащака рассказал, что приоритетным направлением его политики является увеличение численности армии.

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