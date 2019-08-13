На Киев надвигается серьезный ливень, гроза, шквал и град. Об этом на своей странице в Facebok сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Учитывая значительные температурные контрасты - будьте очень внимательными, может быть мамадарагая! Как только грянет, закройте окна и, если вы на улице, переждите непогоду в ближайшем помещении. Автомобиль откатите от старого дерева или билборда", - отметила синоптик.

Скриншот: Facebook/Наталья Диденко

Ранее в КГГА сообщили, что в ближайший час и до конца суток в столице ожидается сильный дождь с грозой и порывистым ветром. В городе был объявлен "желтый" уровень опасности.

До этого синоптик предупредила, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни.

Также мы рассказывали, что в Украину вернулась жара, но грозы не отступают. Синоптики дали прогноз погоды на вторник.