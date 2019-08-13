Одесская полиция задержала мужчину, который сбросил свою бывшую жену с балкона после того, как провалил попытку ее ограбить. Он пробрался в квартиру женщины через тот же открытый балкон. Новость передает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

"Среди ночи женщина проснулась от странного шума и увидела, как бывший муж с целью кражи собирает ее вещи. Потерпевшая потребовала вернуть похищенное и между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина столкнул хозяйку с балкона", - сказано в сообщении полиции.



Соседи, которые увидели случившееся, сразу вызвали скорую помощь и полицию. По данным правоохранителей, 57-летняя женщина с многочисленными травмами, в том числе переломами, госпитализирована. Ее бывший 32-летний муж, который, как выяснилось, пребывал в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в полицию.

Фото: пресс-служба Национальной полиции

Мужчине объявили о подозрении в покушении на убийство (ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 115). За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование продолжается.

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