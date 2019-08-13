В течение ближайшего час и до конца суток в Киеве ожидается гроза и порыв ветра 15-20 м/с, в связи с чем был объявлен "желтый" уровень опасности. Об этом сообщила Киевская горсгосадминистрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В ближайший час и до конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА порекомендовали при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

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