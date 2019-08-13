Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, который в интервью ВВС назвал одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Виктора Медведчука угрозой национальной безопасности Украины, получил отповедь от "Оппоплатформы".

На сайте партии опубликовано заявление с заголовком "Вошь на третьей шкуре: политический приживала Данилюк в СНБО – позор для президента Зеленского и свидетельство некомпетентности СНБО".

В заявлении говорится, что Данилюк в отношениях с Зеленским использовал тактику политического "приживалы", которого "с легкой руки СКМ" пристроили в 2010 году к Януковичу.

"Затем Данилюк сумел перекочевать к Порошенко (Данилюк был при нем министром финансов - Ред.), с багажом наработанных комитетом экономических реформ Ирины Акимовой портфелем, который он сегодня Данилюк втюхивает теперь уже Зе-команде", - пишут в "Оппоплатформе".

"Накануне парламентских выборов от команды Зеленского прозвучала инициатива провести люстрацию всех чиновников, работавших при режиме Порошенко. Это тот случай, когда инициативу власти вполне можно поддержать в отношении таких мелких жуликов как Данилюк и подобный ему Абромавичус. Возможно, тогда восстановление мира в Украине станет ближе, а земля и государственные предприятия не будут пущены "с молотка", - заявляет партия.

Напомним, что в Оппоплатформе расчитали формулу распределения комитетов Рады между фракциями.

Также мы писали о том, что "Оппоплатформа" назвала Порошенко "политическим трупом", который хочет прикрыться Вакарчуком и Тимошенко.