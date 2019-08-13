В телеканале "112 Украина" назвали недопустимым и разжигающим вражду высказывание нардепа Сергея Высоцкого, в котором он призвал расстрелять каналы "112 Украина" и NewsOne из ПТУР (противотанковой управляемой ракеты). Об этом сообщается на сайте телеканала.

"К этим медиа надо относиться как к танку, который необходимо подбить из ПТУР, то есть закрыть", - заявил Высоцкий в эфире телеканала "Прямой".

Напомним, здание телеканала уже перенесло одну атаку из гранатомета, после чего было открыто уголовное производство по статье о терроризме. Тогда, к счастью, в результате тракта 13 июля никто из сотрудников канала не пострадал. Однако, как отмечается в сообщении, противотанковая управляемая ракета (ПТУР) - средство для поражения танков и других бронированных целей – гораздо более мощное оружие, использование которого может привести к многочисленным человеческим жертвам.

В телеканале заявили, что считают недопустимыми любые угрозы в адрес своих сотрудников и требуют, чтобы Высоцкий был привлечен к уголовной ответственности.

"К сожалению, власти не отреагировали должным образом на теракт 13 июля, что повлекло за собой новые угрозы в адрес журналистов.

Потому я снова повторю свое обращение к Офису президента Украины, Кабинету министров, лично к министру внутренних дел Украины, генеральному прокурору и Службе безопасности Украины с требованием немедленно осудить преступные действия в отношении "112 Украина". Вы должны четко и решительно сказать: "В Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ".

С тревогой констатирую эскалацию давления на телеканал, которое продолжается не первый год. Надеюсь, что новая власть найдет в себе силы сохранить свободу слова, прекратить давление и обеспечить право журналистов на профессию", - заявил генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Как сообщалось, заявление депутата Высоцкого уже осудили в Национальном союзе журналистов Украины.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко заявил: "Это вражда, за которую предусмотрена уголовная ответственность. А политическую ответственность за свою "экстрариторику" господин Высоцкий уже понес - в новом парламенте его не будет. Так же, как и политсилы, от которой избирался этот бывший журналист" (В Раду VIII созыва Высоцкий избирался от партии "Народный фронт", а в Раду IX созыва – от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, однако не был избран, – Ред.).

Напомним, обстрел здания телеканала "112 Украина" 13 июля осудили ряд международных организаций, в том числе ОБСЕ, Совет Европы, Международная федерация журналистов. В Организации подчеркнули, что еще до обстрела некоторые сотрудники "112 Украина" получали сообщения с угрозами, которые были проигнорированы правоохранителями. "Это недопустимый акт запугивания, который мог привести к серьезным последствиям", – заявили в ОБСЕ.

При этом президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на обстрел.