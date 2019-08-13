В ответ на то, что Украина обвинила в шпионаже российского дипломата во Львове и выдворила его из страны, в России сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге объявили персоной персона нон грата. Новость передает "Интерфакс-Украина".

Сегодня СБУ рассказало, что оперативники разоблачили жителя Львовской области, который выполнял задания для российской разведки.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД Украины призвали не ехать в пылающую Грецию, где уже на острове близ Афин объявили тотальную эвакуацию.

Также мы рассказывали, что в МИД не советуют украинцам принимать участие в протестах в Гонконге.