За последние 50 лет количество животных, живущих в лесах, уменьшилось вдвое. Об этом сообщает DW со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Наиболее пораженными категориями животных исследователи называют амфибии, например, лягушек, также млекопитающих, обезьян и лесных слонов. Причиной сокращения животных является потеря среды обитания. "Закат биологического разнообразия в мировых лесах - это предостережение", - заявил член совета WWF Кристоф Генрих.

Также по словам Генриха, последствия вымирания животных могут негативно повлиять на способность лесов хранить парниковые газы, и это приведет к жесткому климатическому кризису.

Напомним, что в природе осталось меньше двух десятков уникальных калифорнийских морских свиней.

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