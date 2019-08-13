Суд обязал окружную избирательную комиссию в избирательном округе №210 (Черниговская обл., центр - Прилуки) признать недействительными результаты выборов на одном из участков. Об этом сообщает портал Судебной власти Украины.

Соответствующий иск, который 12 августа удовлетворил Черниговский окружной админсуд, был подан кандидатом в народные депутаты Борисом Приходько. Теперь окружная избирательная комиссия в округе №210 должна будет признать недействительным голосование на участке №740243.

Приходько отметил, что в участковой избирательной комиссии №740243 в гериатрическом пансионате в день голосования за инвалидов, находящихся на содержании в этом заведении и являющихся избирателями, массово проводились записи о выдаче бюллетеней, которые в дальнейшем не передавались избирателям, а оставались у членов УИК. Кроме того, в список избирателей УИК №740243 были включены лица, умершие в 2018-2019 годах.

В связи с этим истец просил окружком при проведении повторного подсчета голосов на участке №740243 исследовать списки избирателей и признать недействительным голосование на данном участке. Однако ОИК не распаковала пакет со списками избирателей и не признала голосование недействительным.

В судебном заседании свидетель, который представился официальным наблюдателем от партии "Европейская солидарность", сообщил, что в день голосования видел, как в кабинку для голосования избиратели заходили с сотрудником пансионата, и сотрудники заведения принимали у избирателей бюллетени, ставили галочки в них вместо избирателей. Суд также изучил оригиналы уточненного списка избирателей на участке №740243 и выписку из списка избирателей, в которых усматривался ряд разногласий.

Из протокола окружкома с пометкой "Уточненный" от 6 августа следует, что суммарное количество избирателей, получивших бюллетени для голосования на указанном избирательном участке, составляет 181, но выявлены 10 фактов незаконного голосования, что составляет более 5% количества избирателей, получивших здесь бюллетени.

"Признать противоправными действия окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа №210 по составлению протокола от 06.08.2019 с пометкой "Уточненный" об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №210. Обязать окружную избирательную комиссию по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа №210 признать недействительным голосование на избирательном участке №740243 одномандатного избирательного округа №210", - постановил суд.

Отметим, по результатам подсчета голосов в округе №210 победил самовыдвиженец Сергей Коровченко. За него отдали голоса 21,24% избирателей (16 тыс. 541 человек). Его конкурент, самовыдвиженец Борис Приходько, получил 21,11% голосов (16 тыс. 440).

Напомним, 7 августа в газете "Голос Украины" был опубликован список народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. В перечне не было победителя одномандатного избирательного округа №210.

После этого ЦИК обязала окружком №210 к пятнице проверить списки избирателей на участках.