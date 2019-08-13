Во вторник, 13 августа, курс украинской валюты на межбанке укрепился до 25,16 грн/$1 с 25,205 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 25,15-25,17 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 14 августа официальный курс 25,14616 грн/$1.

Также по информации Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 13 августа укрепился до 25,1417 грн/$1 с 25,1531 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 14 августа до 25,146160 грн/$1 по сравнению с 25,158487 грн/$1 на 13 августа 2019г.

Ранее сообщалось, что сегодня происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках.

Также мы писали, что доллар и евро синхронно подорожали на 6 копеек.