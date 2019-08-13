Сегодня Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного из минских переговоров, где он представлял Украину в подгруппе по политическим вопросам. Он узнал об этом из СМИ.

Президентский указ был опубликован после обеда. Причины освобождения от работы не пояснялись. Но уже вечером Бессмертный выступил в эфире телеканала "24", где, как минимум, озвучил свое видение ситуации.

"Страна" подготовила две версии, почему президент мог уволить Романа Бессмертного.

Как сам Бессмертный объяснет отставку

Роман Бессмертный работал в Минской трехсторонней группе в два захода. Первый раз - с 2015 до 2016 года. Второй - с 9 июля по 13 августа 2019 года - Зеленский сам его назначил месяц назад.

Почему же решение об увольнении было принято столь скоропалительно? Бессмертный видит ситуацию так:

"... Мне сказали, что на встречу [для пояснения у Зеленского] нет времени. Но причина - не секрет. Потому что я, работая в минской подгруппе, говорил, что нужно делать. Я говорил, что нельзя не проводить военный парад на День Независимости - его нужно проводить. Я говорил, что не нужно звонить Путину - нужно действовать. Я не понимаю, почему не отвечают на фронте, когда происходят обстрелы. Видимо, эта позиция не ко двору. К сожалению, я потерял два месяца. На днях в Минске я должен был представить новую модель достижения мира. Нет, я не буду сейчас ее озвучивать, потому что ранее мои проекты дискредитировали… У президента и Офиса есть стремление, но нет опыта. Были моменты, когда я честно [Зеленскому] говорил: я не верю, что это будет работать. Но он президент, он имеет право назначать и увольнять", - начал Роман Бессмертный.

Он продолжил: "Я не понимал, когда Порошенко сразу звонил Меркель. Как и не понимаю, почему сейчас Зеленский сразу звонит Путину. Он не понимает, кто этот человек, что c ним не может быть союза; что с ним поиграют, как кот с мышью".

Фактически в этом пояснении Романа Бессмертного и кроются две возможных причины его увольнения.

"Минская оттепель"

9 августа президент США Дональд Трамп характеризовал сделку Зеленского с Путиным почти как свершившееся событие. Это стало прозрачным сигналом для Киева из Вашингтона - договариваться нужно.

Если в этом все дело, тогда заявления Бессмертного о необходимости стрелять в ответ на фронте, не звонить Путину и прочее будет явно мешать переговорам об урегулировании.

Хоть Бессмертный и не является ставленником Порошенко, он фактически продолжал работать в его манере - агрессивной и не договороспособной. Строго говоря, предложения Бессмертного в минской подгруппе противоречили букве Минских соглашений - так же, как это было во времена президентства Порошенко.

Поэтому срочность освобождения от должности может быть связана с тем, что Бессмертный, как он сам сегодня заявил, на днях должен был представить в Минске новую модель достижения мира. И, судя по его риторике, эта модель явно не была очень мирной. Поскольку он озвучивал бы предложения от лица официального Киева, это, повторимся, могло бы серьезно навредить Зеленскому.

Отсюда многие делают вывод, что президент Украины будет пытаться договариваться в Минске с большим рвением, чем этот делал Порошенко. И люди Порошенко могут ему в этом помешать.

Правда, этой версии противоречит вся остальная риторика Зеленского и его команды. Которые официально отказываются выполнять политическую часть Минска-2 (закрепление в Конституции особого статуса Донбасса, выборы в регионе и амнистия).

Поэтому более реальной выглядит другая версия ухода Бессмертного.

"Достал"

Вторая возможная версия отставки Романа Бессмертного - та, которую озвучил он. Это его постоянные нравоучения новому президенту.

Бессмертный сам заявил, что укорял Зеленского в его звонке Путину, говорил, что нельзя прекращать огонь и так далее, и тому подобное.

Если президент действительно уволил Бессмертного спустя месяц после назначения, то похоже на то, что чиновники просто не сработались.

На эту версию работает и увольнение без объяснения причин. Обычно так поступают с людьми, которые "достали" работодателя. А если бы его сняли по политическим мотивам, то попытались бы обставить это иначе - поговорив с Бессмертным и предупредив обвинения в "зраде".

В любом случае, неторопливый поезд минских переговоров дальше поедет без Романа Бессмертного.

В сентябре с большой вероятностью будет назначено новое украинское правительство - это одно из условий Владимира Путина для подготовки встречи глав нормандской четверки. Тем временем, 8 сентября в России пройдет единый день голосования - на сегодня для президента России это главный вопрос на повестке дня.

До этого, 19 августа, Путин встретится с Макроном во Франции (которую Бессмертный, к слову, назвал новым эпицентром европейской политики вместо Берлина, и предположил, что в этом месяце Макрон проведет переговоры и с Зеленским тоже).

Параллельно решается вопрос о возможном расширении нормандского формата путем включения туда США и, возможно, Великобритании. Это также отразится на шагах к выполнению или окончательному забвению Минских соглашений.