Полицейские за сутки задержали 17 сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, в том числе четверых граждан Франции. Новость передает управление Нацполиции в Киевской области.

"Первая группа из двух мужчин 28 и 42 лет была задержана в отселенном селе Любянка. Нарушители - жители городов Енакиево и Николаева. Вторую группу нарушителей правоохранители задержали в отселенном городе Припять, молодые люди 20 лет из Днепропетровской и Черниговской областей", говорится в сообщении.

На объекте Чернобыль-2 была задержана третья группа - киевляне, возрастом 18, 19, 20 и 39 лет.

"Вблизи отселенного села Бычки полиция задержала еще две группы туристов, четверо из которых граждане Франции 19, 20, 27 лет и проводник-киевлянин 25 лет. Остальные также киевляне и жители Донецкой области", - добавили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Национальной полиции

В отношении задержанных были составлены административные протоколы. Им грозит штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Относительно французов полицейские направили запрос в миграционную службу для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины.

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