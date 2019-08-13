В одесский лагерь "Виктория", где в сентябре 2017 года произошел масштабный пожар, унесший жизни трех девочек, снова заселили детей. Об этом пишет местное издание Думская.

Первая после трагедии смена прибыла в детское учреждение 9 августа. По словам начальника городского департамента образования и науки Елены Буйневич, смена состоит из 103 человек, в основном это дети льготных категорий. Они будут отдыхать в лагере до 29 августа.

Речь идет о заселении детей в каменные корпуса "Виктории", на ремонт которых потратили более 5 млн гривен. Деревянные же домики, один из которых сгорел осенью позапрошлого года, остаются под арестом.

Фото: dumskaya.net

Отметим, что трагедия в детском лагере "Виктория" произошла в ночь на 16 сентября 2017 года. В результате пожара дотла сгорел один из деревянных корпусов лагеря. На тот момент в нем находились 42 ребенка, троих детей спасти не удалось.

Напомним, что руководителям одесского лагеря "Виктория", где погибли дети, вручили новую "пидозру".

Также "Страна" разбирала главные вопросы и нестыковки расследования резонансного пожара в Одессе.