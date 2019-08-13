Самия Ахметова, с которой после развода встречается бывший супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, впервые публично прокомментировала их отношения. Об этом сообщает ТСН.uа.

"Я нахожусь в отношениях с Муратом Налчаджиоглу последние полгода, после его развода. Я не являюсь виновницей его развода, как все пишут", - сказала Ахметова.

По ее словам, Мурат представил ее как девушку, поскольку он свободный человек. Подробнее комментировать личную жизнь девушка отказалась. По ее признаниям, единственное, чего она очень хочет, чтобы их пару оставили в покое.

"Но я знаю одно – любовь сильнее зла и грязных языков. Мы хотим одного, чтобы быстрее нас оставили в покое", - сказала Самия.

Фото: tsn.ua

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