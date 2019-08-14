В Национальной полиции Украины объявили в розыск бизнесмена Вадима Шульмана - бывшего партнера по бизнесу Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом свидетельствует информация в базе разыскиваемых лиц МВД.

Сообщается, что Шульману предъявили подозрение по ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса. Он был объявлен в розыск 26 июля этого года. Мера пресечения ему еще не избрана.

Скриншот: Facebook/wanted.mvs.gov.u

Как известно, Вадим Шульман подавал иски против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, обвиняя их в мошенничестве на более чем 500 млн долларов.

Как уже писала "Страна", именно по запросу Шульмана ФБР начало расследование против Коломойского из-за чего тот был вынужден в прошлом году переехать из Швейцарии в Израиль.